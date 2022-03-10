Санкт-Петербург, 10 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. На Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году Санкт-Петербург, как участник, будет представлен на экспозиции за 63,3 млн рублей. Соответствующий лот 5 марта опубликовали на сайте госзакупок.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд Санкт-Петербурга на одном из предыдущих ПМЭФ

Позиция была размещена на сайте комитетом по государственным закупкам Петербурга. Сам лот обозначен как оказание услуг по организации экспозиции на форуме. Она поможет представить на ПМЭФ проекты в различных областях. Например, инвестиции и промышленность Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что целью закупки помимо возведения экспозиции является также и «улучшение делового климата, повышение эффективности функционирования экономики для достижения стратегических целей развития Санкт-Петербурга». Экспозиция представляет собой выставочный стенд города, который отразит его экономическое положение.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 22 марта 2022 года. Затем они будут рассмотрены, и в конце месяца, 30 марта будут подведены итоги по выбору исполнителя.

Заметим, что на фоне осложнившейся международной обстановки звучат предположения, что ПМЭФ в 2022 году может быть перенесён или даже отменён. Однако официально никаких отмен нет, и подготовка к форуму продолжается.