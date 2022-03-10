Омск, 10 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Директором департамента образования мэрии Омска назначена Ольга Онищенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, Онищенко приступила к своим новым обязанностям с 10 марта. Ранее она была проректором института высшего и дополнительного профессионального образования Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии. Является кандидатом психологических наук.

По словам мэра Омска Сергея Шелеста, в новой должности Онищенко предстоит решить ряд важных задач. Это, в частности, капремонт в 32 школах Омска и другие вопросы.

Напомним, в январе 2022 года мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение об освобождении от должности директора департамента образования Ларисы Ефимовой. Уточнялось, что она ушла в отставку по собственному желанию.

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