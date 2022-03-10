10 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Василий Иванов, , 16:14 — REGNUM В байк-центре Sexton прошел Z-концерт в поддержку задействованных в спецоперации российских войск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Z-концерт в поддержку задействованных в спецоперации российских войск Василий Иванов © ИА REGNUM

В байк-центре всероссийского мотоклуба «Ночные волки» прошел концерт в поддержку российской армии. В Z-концерте приняли участие такие группы, как «Зверобой», «7Б», «Бахыт-компот», «Джанго», а также выступил Вадим Самойлов. Специальными гостями мероприятия стали Иван Охлобыстин и группа «Земляне».

Специальный гость — группа «Земляне» Василий Иванов © ИА REGNUM

Группа «Бахыт-компот» Василий Иванов © ИА REGNUM

Вадим Степанцов Василий Иванов © ИА REGNUM

Z-концерт в поддержку задействованных в спецоперации российских войск Василий Иванов © ИА REGNUM

Z-концерт в поддержку задействованных в спецоперации российских войск Василий Иванов © ИА REGNUM Z-концерт в поддержку задействованных в спецоперации российских войск Василий Иванов © ИА REGNUM

Группа «Джанго» Василий Иванов © ИА REGNUM

Алексей Поддубный Василий Иванов © ИА REGNUM Иван Охлобыстин Василий Иванов © ИА REGNUM

Иван Охлобыстин назвал политическую ситуацию непростой, но отметил, что санкции могут дать толчок к новым достижениям внутри страны.

Иван Охлобыстин «Нужно восстановить свое кино! У нас есть возможность… Мы, люди родившиеся в СССР, ничего не боимся. Мы были уже на трех переломах. За эти три десятилетия мы приложили много усилий, чтобы стать милыми миру. Но увы. Они нас не принимают на биологическом уровне. Сейчас поставлена логическая точка. Я искренне счастлив, что дети Донбасса смогут наконец жить мирной жизнью. Ничего хорошего в войнах нету, и танцы на костях мы устраивать ни в коем случае не будем. Но прогибаться тоже нельзя!» — заявил Иван Охлобыстин. Он также вспомнил свой разговор с главой ДНР Александром Захарченко. «Я спросил его тогда, как ты думаешь, когда же это закончится? Захарченко ответил, никогда, пока мы не уничтожим последнего нациста. Это наш священный долг».

Иван Охлобыстин Василий Иванов © ИА REGNUM

Группа «7Б» Василий Иванов © ИА REGNUM

Z-концерт в поддержку задействованных в спецоперации российских войск Василий Иванов © ИА REGNUM Z-концерт в поддержку задействованных в спецоперации российских войск Василий Иванов © ИА REGNUM

Z-концерт в поддержку задействованных в спецоперации российских войск Василий Иванов © ИА REGNUM

Группа «Зверобой» Василий Иванов © ИА REGNUM

Z-концерт в поддержку задействованных в спецоперации российских войск Василий Иванов © ИА REGNUM

Александр Носков Василий Иванов © ИА REGNUM

Сергей Михеев Василий Иванов © ИА REGNUM Исполнительный директор движения «Новая Евразия» Константин Малышев Василий Иванов © ИА REGNUM

Также в ходе концерта к гостям обратились исполнительный директор движения «Новая Евразия» Константин Малышев, политолог Сергей Михеев и российский общественный и политический деятель Николай Стариков. Они выразили свою поддержку российской армии и подчеркнули особую роль настоящих событий в истории России. Концерт посетил и ближайший соратник Захара Прилепина, советник первого президента ДНР, секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Александр Казаков.

«Мир изменился, он больше никогда не будет прежним… 8 лет зимой и летом ополченцы Донбасса ждали этого дня. Я помню, когда мы копали могилы для наших погибших товарищей, нашли останки бойцов Красной армии времен Великой Отечественной войны. И вот тогда мой командир Александр Захарченко сказал, что мы тогда просто не довоевали. Мы в Советском Союзе тогда радовались, что победили нацизм, а оказалось, что нет… Все эти долгие 8 лет они там нам рассказывали про демократию и свободу, но к концу 21 года стало понятно, что там настоящее инфернальное Зло, коим является нацизм. Это поняли даже на Западе. И вот теперь эта толерантная шелуха слетела от ветра перемен с Европы, и оказывается, ничего не поменялось. Мы для них по-прежнему абсолютный враг. И это заразное поветрие, к большому сожалению, прихватило и наших братьев-украинцев. Лечение будет тяжелым. Это правда, в войнах нет ничего хорошего, кроме победы!» — заявил Александр Казаков.

Секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Александр Казаков Василий Иванов © ИА REGNUM

Z-концерт в поддержку задействованных в спецоперации российских войск Василий Иванов © ИА REGNUM Z-концерт в поддержку задействованных в спецоперации российских войск Василий Иванов © ИА REGNUM

Z-концерт в поддержку задействованных в спецоперации российских войск Василий Иванов © ИА REGNUM

Президент всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов Василий Иванов © ИА REGNUM Сергей Скачков Василий Иванов © ИА REGNUM

Президент всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов лично поприветствовал всех пришедших на концерт:

Александр Залдастанов «Наши деды, красные солдаты, 77 лет назад закупорили пропасть в преисподнюю, куда катилось все человечество. И вот сейчас — это спецоперация против восставших из ада. И мы должны загнать их обратно! Донбасс — это фронтир Русского мира. Победы и удачи нашим солдатам!»

Президент всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов Василий Иванов © ИА REGNUM

Z-концерт в поддержку задействованных в спецоперации российских войск Василий Иванов © ИА REGNUM