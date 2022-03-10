Тверь, 10 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Вторая партия гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик направлена из Тверской области 9 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Отправка гуманитарного груза

От региона направлено 7,5 тонны продовольственных и непродовольственных товаров, это: питьевая вода, крупы, макароны, мука, сахар, соль, подсолнечное масло, печенье, сгущенное молоко, детское питание и другие продукты, а также предметы первой необходимости: средства гигиены, одежда, постельное белье и прочие товары.

7 марта была отправлена первая партия помощи жителям Донбасса — более 11 тонн продовольственных и непродовольственных товаров, предоставленных предприятиями региона. Отправка грузов организована совместно с Главным управлением МЧС России по Тверской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя заявлял о готовности региона оказать помощь эвакуированным жителям Донбасса, в том числе в регионе готовы принять и разместить беженцев. На данный момент организованные группы жителей Донбасса на территорию Тверской области не пребывали, переселенцам, прибывшим самостоятельно к родственникам и знакомым, оказывается помощь.