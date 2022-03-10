Кабул, 10 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Пакистанские официальные лица объявили о новом соглашении с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о свободном передвижении грузовиков между Афганистаном и Пакистаном.

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Абдул Раззак Дауд, торговый советник премьер-министра Пакистана, заявил, что в соответствии с соглашением грузовики из обеих стран смогут свободно пересекать границу после получения «временного разрешения». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

«Это историческое событие, которое сыграет важную роль в укреплении наших региональных связей и торговых отношений с Афганистаном, Центральной Азией и другими странами», — написал он в Твиттере.

В рамках соглашения транспортные компании и водители грузовиков должны получить временные разрешения на проезд.

Советник премьер-министра добавил, что афганские водители могут получить временный пропуск в посольстве Пакистана в Кабуле и консульстве в Кандагаре, а пакистанская сторона может получить его в афганских консульствах в Пешаваре и Кветте.

По сообщениям пакистанских СМИ, обе стороны также договорились о временной визе сроком на шесть месяцев. Её стоимость установлена в размере 100 долларов США.

Ранее представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляли, что по новому соглашению с Узбекистаном афганские грузовики могут перевозить коммерческие грузы в страны Центральной Азии.