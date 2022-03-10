Окинский район, Бурятия, 10 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Окинском районе Бурятии на перевале Пушкина сошла снежная масса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, об этом вечером 8 марта заявил по телефону турист.

Simon Лавина

«По информации заявителя, в результате схода снежных масс один турист из незарегистрированной туристической группы погиб. Спутниковая связь с заявителем прервалась», — добавили в ведомстве.

Как отмечается, после уточнения информации о месте происшествия, спасатели организуют поисковые работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале года лавиной накрыло группу туристов в Тункинском районе республики. В результате 58-летний альпинист из Иркутской области погиб.

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