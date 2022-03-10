Белгород, 10 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Реестр предприятий крупного и среднего бизнеса, работающих в сфере сельского хозяйства, поручил составить губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Government.ru Посевные работы в поле

Власти вместе с сельхозпроизводителями, представителями предприятий пищевой переработки и профильным ведомством 9 марта обсудили вопросы экономической ситуации в агропромышленном комплексе региона. Белгородская область должна получить дополнительные средства из Резервного Фонда правительства РФ, которые направят на прохождение весенне-полевых работ. По данным министра сельского хозяйства и продовольствия региона Юлии Щедриной, АПК области работает в штатном режиме. Вместе с тем, есть затруднения в логистических цепочках, в ведомстве рассматривают возможность перехода на отечественные программные IT-продукты для исключения сбоев в цифровизации.

«До конца этой недели необходимо составить реестр предприятий крупного и среднего бизнеса, которые у нас работают в сфере сельского хозяйства. Это необходимо для определения закрытия потребности в продукции и для обеспечения работоспособности предприятий, а также для того, чтобы без срывов осуществлялась отгрузка и поставка от контрагентов из числа резидентов РФ. Предприятия сельхозотрасли точно должны работать, и ни один сотрудник не должен быть уволен. Исходя из внешнеполитической ситуации, предприятия с иностранными собственниками тоже должны работать. Нужны действенные пути решений», — отметил губернатор.

На плановые проверки для малого и среднего бизнеса наложен мораторий, но для минимизации различных технологических нарушений сохраняются внеплановый контроль.