Александр Погожев,
10 марта 2022, 13:09 — REGNUM В Ставрополе студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с активистами центра молодежных инициатив «Трамплин» провели символическую акцию «МЫ ZA МИР».
В окнах нового студенческого общежития загорелась символическая фраза «ZA МИР».
«Это в поддержку наших ребят, которые находятся сейчас на передовой специальной военной операции», — сказал Владимир Авакян, заместитель руководителя комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя.
Студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с центром молодежных инициатив «Трамплин» в окнах общежития светом пишут фразу «ZА МИР»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с центром молодежных инициатив «Трамплин» в окнах общежития светом пишут фразу «ZА МИР»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студенты ждут назначенного времени, чтобы зажечь свет в комнатах студенческого общежития в рамках акции «ZA МИР»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студенты ждут назначенного времени, чтобы зажечь свет в комнатах студенческого общежития в рамках акции «ZA МИР»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студенты ждут назначенного времени, чтобы зажечь свет в комнатах студенческого общежития в рамках акции «ZA МИР»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ребята в ожидании назначенного времени, когда надо будет нажать выключатель, погрузились в социальные сети и следили за новостями, всячески поддерживая в комментариях действия наших солдат, которые задействованы в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Студенты в социальных сетях пишут слова поддержки военнослужащим, которые задействованны в спецоперации по денацификации Украины
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студенты в социальных сетях пишут слова поддержки военнослужащим, которые задействованны в спецоперации по денацификации Украины
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студенты в социальных сетях пишут слова поддержки военнослужащим, которые задействованны в спецоперации по денацификации Украины
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студенты в социальных сетях пишут слова поддержки военнослужащим, которые задействованны в спецоперации по денацификации Украины
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студенты в социальных сетях пишут слова поддержки военнослужащим, которые задействованны в спецоперации по денацификации Украины
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студенты ждут назначенного времени, чтобы зажечь свет в комнатах студенческого общежития в рамках акции «ZA МИР»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студенты ждут назначенного времени, чтобы зажечь свет в комнатах студенческого общежития в рамках акции «ZA МИР»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студенты ждут назначенного времени, чтобы зажечь свет в комнатах студенческого общежития в рамках акции «ZA МИР»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студенты зажигают свет в комнатах в рамках акции «ZA МИР»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студенты зажигают свет в комнатах в рамках акции «ZA МИР»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Вход в студенческое общежитие
Александр Погожев © ИА REGNUM
Вход в студенческое общежитие
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с центром молодежных инициатив «Трамплин» в окнах общежития светом пишут фразу «ZА МИР»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Елена Алексеева снимает на видео как проходит акция «ZА МИР»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с центром молодежных инициатив «Трамплин» в окнах общежития светом пишут фразу «ZА МИР»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с центром молодежных инициатив «Трамплин» в окнах общежития светом пишут фразу «ZА МИР»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с центром молодежных инициатив «Трамплин» в окнах общежития светом пишут фразу «ZА МИР»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с центром молодежных инициатив «Трамплин» в окнах общежития светом пишут фразу «ZА МИР»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с центром молодежных инициатив «Трамплин» в окнах общежития светом пишут фразу «ZА МИР»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с центром молодежных инициатив «Трамплин» в окнах общежития светом пишут фразу «ZА МИР»
Александр Погожев © ИА REGNUM