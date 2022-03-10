10 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Погожев, , 13:09 — REGNUM В Ставрополе студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с активистами центра молодежных инициатив «Трамплин» провели символическую акцию «МЫ ZA МИР».

В окнах нового студенческого общежития загорелась символическая фраза «ZA МИР».

«Это в поддержку наших ребят, которые находятся сейчас на передовой специальной военной операции», — сказал Владимир Авакян, заместитель руководителя комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя.

Студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с центром молодежных инициатив «Трамплин» в окнах общежития светом пишут фразу «ZА МИР» Александр Погожев © ИА REGNUM

Студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с центром молодежных инициатив «Трамплин» в окнах общежития светом пишут фразу «ZА МИР» Александр Погожев © ИА REGNUM

Студенты ждут назначенного времени, чтобы зажечь свет в комнатах студенческого общежития в рамках акции «ZA МИР» Александр Погожев © ИА REGNUM

Студенты ждут назначенного времени, чтобы зажечь свет в комнатах студенческого общежития в рамках акции «ZA МИР» Александр Погожев © ИА REGNUM

Студенты ждут назначенного времени, чтобы зажечь свет в комнатах студенческого общежития в рамках акции «ZA МИР» Александр Погожев © ИА REGNUM

Ребята в ожидании назначенного времени, когда надо будет нажать выключатель, погрузились в социальные сети и следили за новостями, всячески поддерживая в комментариях действия наших солдат, которые задействованы в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Студенты в социальных сетях пишут слова поддержки военнослужащим, которые задействованны в спецоперации по денацификации Украины Александр Погожев © ИА REGNUM

Студенты в социальных сетях пишут слова поддержки военнослужащим, которые задействованны в спецоперации по денацификации Украины Александр Погожев © ИА REGNUM Студенты в социальных сетях пишут слова поддержки военнослужащим, которые задействованны в спецоперации по денацификации Украины Александр Погожев © ИА REGNUM

Студенты в социальных сетях пишут слова поддержки военнослужащим, которые задействованны в спецоперации по денацификации Украины Александр Погожев © ИА REGNUM

Студенты в социальных сетях пишут слова поддержки военнослужащим, которые задействованны в спецоперации по денацификации Украины Александр Погожев © ИА REGNUM Студенты ждут назначенного времени, чтобы зажечь свет в комнатах студенческого общежития в рамках акции «ZA МИР» Александр Погожев © ИА REGNUM

Студенты ждут назначенного времени, чтобы зажечь свет в комнатах студенческого общежития в рамках акции «ZA МИР» Александр Погожев © ИА REGNUM

Студенты ждут назначенного времени, чтобы зажечь свет в комнатах студенческого общежития в рамках акции «ZA МИР» Александр Погожев © ИА REGNUM

Студенты зажигают свет в комнатах в рамках акции «ZA МИР» Александр Погожев © ИА REGNUM Студенты зажигают свет в комнатах в рамках акции «ZA МИР» Александр Погожев © ИА REGNUM

Вход в студенческое общежитие Александр Погожев © ИА REGNUM

Вход в студенческое общежитие Александр Погожев © ИА REGNUM

Студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с центром молодежных инициатив «Трамплин» в окнах общежития светом пишут фразу «ZА МИР» Александр Погожев © ИА REGNUM

Елена Алексеева снимает на видео как проходит акция «ZА МИР» Александр Погожев © ИА REGNUM Студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с центром молодежных инициатив «Трамплин» в окнах общежития светом пишут фразу «ZА МИР» Александр Погожев © ИА REGNUM

Студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с центром молодежных инициатив «Трамплин» в окнах общежития светом пишут фразу «ZА МИР» Александр Погожев © ИА REGNUM

Студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с центром молодежных инициатив «Трамплин» в окнах общежития светом пишут фразу «ZА МИР» Александр Погожев © ИА REGNUM Студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с центром молодежных инициатив «Трамплин» в окнах общежития светом пишут фразу «ZА МИР» Александр Погожев © ИА REGNUM