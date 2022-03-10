Пекин, 10 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Китайский производитель CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. заявил, что завершены испытания следующего поколения коммерческого поезда на магнитной подвеске, сообщает 10 март агентство Синьхуа.

JakeLM Китайский маглев

Поезд с расчетной скоростью передвижения в 200 км/час достиг множества технологических прорывов, таких как беспилотное вождение и бесконтактное электропитание, сказал заместитель руководителя научно-исследовательского компании CRRC Zhuzhou Locomotive Чжан Вэньюэ.

Ожидается, что он будет применяться на междугородних и городских линиях протяженностью от 50 км до 200 км. Поезд, оснащенный автономным приводом и связью на миллиметровых волнах 5G, управляется наземной системой управления. Данные в режиме реального времени собираются для устранения неполадок, чтобы обеспечить их безопасность.

По данным компании, по сравнению с предыдущими поколениями коммерческих поездов на магнитной подвеске, новая модель демонстрирует значительно улучшенную эффективность тяги, способность преодолевать подъемы и разгон.