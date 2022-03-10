Астана, 10 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Депутаты Сената парламента Казахстана приняли закон «О ратификации соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза». Решение было принято на состоявшемся 10 марта пленарном заседании.

Army.mil Бочки с опасными отходами

«Соглашение направлено на урегулирование отношений, связанных с трансграничным перемещением опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС при осуществлении взаимной торговли государств-членов ЕАЭС, а также обеспечение разрешительного порядка трансграничных перевозок опасных отходов в ЕАЭС», — пояснил, представляя проект закона, министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев.

В заключении комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, отмечено, что проектом предусматривается ратификация соглашения, подписанного главами правительств государств-членов ЕАЭС 9 августа 2019 года в городе Чолпон-Ате, пишет МИА «Казинформ». Отмечается, что принятие законопроекта позволит определить единый порядок перемещения опасных отходов между государствами-членами ЕАЭС, обеспечить взаимодействие уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС в части обмена информации о выданных заключениях (разрешительных документах) и выявленных нарушениях при таких перевозках по таможенной территории ЕАЭС.

Также документ позволит обеспечить экологически обоснованное удаление и переработку отходов, предотвращению загрязнения окружающей среды.