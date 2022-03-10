Сургут, Югра, 10 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) в ближайшие дни открывается первый в регионе котариум. Об этом сообщает ТВ «Югра».

Фонд «Рэй» Кошки

Котариум расположится в одном из торговых центров Сургута. Здесь будут жить кошки, оставшиеся без хозяев. Цель проекта — найти животным новых владельцев.

За кошками можно будет наблюдать, но гладить нельзя. Из котариума будет вестись видеотрансляция, чтобы желающие взять пушистика домой присмотрелись к будущему питомцу. Ухаживать за кошками будут волонтёры из зоозащитной организации «Дай лапу».

Напомним, в Сургуте в на строительство приюта для тысячи бездомных собак в 2022 году выделят два миллиона рублей.