Баку, 10 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Обвинения, сделанные в Армении, по поводу роста напряжённости в Нагорном Карабахе, не имеют оснований. Это заявление распространила пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

В ведомстве отреагировали на заявление депутата парламента Армении от оппозиционного блока «Честь имею» Тиграна Абрамяна. Он сказал, что Баку якобы начал информационную кампанию против российских миротворцев, заявляя об ухудшении ситуации в Нагорном Карабахе.

«Эти разговоры беспочвенны и провокационны. Ситуация на всех направлениях стабильна и находится под контролем азербайджанских подразделений», — говорится в заявлении минобороны Азербайджана.

Стоит отметить, что в феврале и марте в минобороны Азербайджана стали регулярно обвинять подразделения, находящиеся в Нагорном Карабахе в обстрелах азербайджанских позиций. В Баку республику принципиально называют «территория Азербайджана, временно подконтрольная российским» миротворцам. При этом в Нагорном Карабахе факты стрельбы отрицают.