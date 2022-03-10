Екатеринбург, 10 марта, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Екатеринбуржцы начали массово скупать элитную недвижимость. Об этом пишут СМИ. Доля продаж премиальных квартир в феврале 2022 года выросла с 1 до 8%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги за жильё

Число консультаций по премиальному жилью увеличилось в четыре раза. В условиях падения курса рубля недвижимость остаётся наиболее ликвидным товаром. По словам коммерческого директора компании «Форум-групп» Михаила Ерофеева, в данной ситуации сыграл фактор отложенного спроса. Граждане планировали приобрести жилье позже, но на фоне внешнеполитической обстановки решили вложить средства в элитную недвижимость уже сейчас.

Отметим, элитное жилье является в Екатеринбурге дефицитным сегментом. Спрос на него превышает предложение. При этом отмечается высокий потенциал в случае перепродажи таких квартир.