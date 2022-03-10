Москва, 10 марта, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Москве в 2021 году объём производство текстильных изделий увеличился в 2,4 раза по сравнению с 2020 годом и на 75% по сравнению с 2019 годом, производство одежды — на 20,3% сообщается на сайте мэра столицы.

geralt Легкая промышленность

За 2021 год объем товаров собственного производства, отгруженных московскими предприятиями легкой промышленности, составил 103 млрд рублей, что на 40,5% больше, чем в 2020 году, и на 54% превышает показатели 2019 года.

В настоящее время в Москве работает более 180 предприятий легкой промышленности — производители одежды, кожаной продукции, текстильных и других изделий. На предприятиях работают 14,9 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве объём промышленного производства по итогам января — октября 2021 года вырос на 28,1%.

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