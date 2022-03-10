Саратов, 10 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Саратовская область обеспечена необходимым объемом товарных запасов. В связи с этим населению региона не стоит создавать ажиотаж в отношении отдельных продуктов, подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов.

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"Ситуация с обеспечением необходимых для комфортной жизнедеятельности граждан объемов товарных запасов находится на постоянном контроле правительства области. Поставки товаров на полки магазинов полностью контролируются, сейчас они ведутся в увеличенных объемах. Поэтому призываю жителей области не создавать ажиотаж в отношении отдельных продуктов», — отметил глава ведомства.

В Саратовской области для стабилизации ценовой ситуации на рынке товаров и обеспечения устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка ежедневно проводится мониторинг товарных запасов в объектах розничной торговли. Установлено, что количество продуктов, в том числе сахара, соли, круп, подсолнечного масла обеспечивает спрос, а запасы регулярно пополняются, заверил Разборов.

По поводу роста цен саратовцы могут обратиться по телефону горячей линии в управление Федеральной антимонопольной службы — (8452) 27−96−42; по объему товарных запасов жалобы принимают в управлении потребительского рынка минэкономразвития области — (8452) 73−41−13, 27−14−49.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области создан оперативный штаб по мониторингу всех вопросов жизнедеятельности региона. Возглавил его председатель регионального правительства Роман Бусаргин. Главам районов рекомендовано принять личное участие в их работе, уделив особое внимание ценообразованию на товары, входящие в основную потребительскую корзину.

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