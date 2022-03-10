Сухиничи, Калужская область, 10 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Калужской области два молодых жителя Сухиничского района подозреваются в попытках демонтажа металлических конструкций моста для последующей их сдачи в скупку металлолома. Об этом 10 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

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По версии правоохранителей, злоумышленники планировали украсть около 120 кг металла. С места происшествия полицейскими были изъяты металлические фрагменты моста, молоток, гаечные ключи, «болгарки», электробензогенератор.

Следственным подразделением МОМВД России «Сухиничский» возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.