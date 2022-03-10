Томск, 10 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Томской области правоохранители установили личность подозреваемого в поджоге квартиры. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, преступление было совершено в городе Северск в октябре 2020 году.

УМВД по Томской области Пожар в квартире. Северск

В ходе осмотра горевшей квартиры были опрошены 41-летняя хозяйка и соседи, изъяты объекты для экспертизы. В ходе экспертизы было установлено, что причиной пожара стал поджог дивана.

По данным следствия, в тот день женщина поссорилась со своим сожителем 1990 года рождения, после чего ушла из дома.

«Злоумышленник, вернувшись домой, не обнаружив свою спутницу, разозлился и поджёг стоящий в комнате диван, скрывшись с места совершения преступления», — отметили в ведомстве.

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