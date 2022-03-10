Канберра, 10 марта, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Жителей Нового Южного Уэльса и Квинсленда предупредили, чтобы они опасались появления в своих домах cиднейских лейкопаутинных пауков, поскольку после наводнения в двух штатах Австралии в местные службы спасения участились случаи укусов животных. Об этом 10 марта сообщил телеканал Nine News.

Паук

Как объясняют зоологи, сейчас, когда уровень воды из-за наводнений поднялся на несколько дециметров, заставил животных искать убежище в домах. Отмечается, что случаи сообщения об укусах участились в Сиднее и Ньюкасле.

Граждан также призывают осмотреть свои дома на предмет наличия паутины. Местные экстренные службы уже предупредили, что они увеличили запасы противоядия и попросили граждан в случае укуса незамедлительно обращаться к ним за помощью, поскольку нападение сиднейского лейкопоутинного паука может привести к летальному исходу.