В рамках State of Play показали финальный трейлер игры Ghostwire: Tokyo
Вашингтон, 10 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В рамках мартовской трансляции State of Play компания Sony показала новый трейлер игры Ghostwire: Tokyo с демонстрацией игрового процесса. Стрим прошёл 10 марта на YouTube-канале PlayStation.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Геймерам также предложили ознакомиться с визуальным романом Ghostwire: Tokyo Prelude, который расскажет «таинственную историю», произошедшую до событий Ghostwire: Tokyo. Отмечается, что игра является бесплатной и уже доступна владельцам PS4, PS5 и ПК.
Напомним, релиз Ghostwire: Tokyo запланирован на 25 марта 2022 года. Разработкой игры занимается студия Tango Gameworks, которую возглавляет создатель серии Resident Evil Синдзи Миками.