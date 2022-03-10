Оренбург, 10 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Наталье Ибрагимовой объявлено предостережение о недопустимости нарушения градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства при планируемой застройке высотными многоквартирными жилыми в Оренбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Ведомство указало на недопустимость нарушения закона при планировании строительства на ул. Туркестанской и ул. Расковой областного центра. Концепции строительства дома № 149 по ул. Туркестанской и дома пол. Расковой рассмотрены в июле и декабре 2021 года на заседании архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Оренбуржья. Между тем, участок по ул. Туркестанской расположен в общественно — деловой зоне, где жилищное строительство под запретом. Точечная застройка увеличит нагрузку на автотранспортную инфраструктуру, которая итак в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, при внесении поправок в генплан следует учитывать малую пропускную способность дорог, переполненность школ, детсадов и непредназначенность участков для высотного жилищного строительства.

Прокурор предупредил главу минарха о привлечении должностных лиц к ответственности за нарушение требований законодательства. Начальнику департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Михаилу Корбану объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона при выдаче разрешительной документации, необходимой для начала строительства жилья на ул. Туркестанской и Расковой.