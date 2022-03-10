Канберра, 10 марта, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В настоящее время жители Австралии активно избавляются от наличных денег рекордными быстрыми темпами, поскольку бесконтактные платежи и инструмент «купи сейчас — заплати позже» грозят радикально сократить использование физических денег на континенте. Об этом 10 марта сообщил телеканал Nine News.

Bankiros.ru Австралийские доллары

В ежегодном отчете Global Payments Report прогнозируется, что к 2025 году в Австралии наличные деньги будут составлять лишь два процента от всех транзакций.

В отчете также прогнозируется, что в течение двух лет цифровые кошельки (например, приложения, которые позволяют клиентам использовать свои смартфоны или смарт-устройства для оплаты) обгонят кредитные и дебетовые карты и к 2024 году станут ведущим способом оплаты в электронной коммерции.

В настоящее время дебетовые карты являются наиболее используемым методом оплаты в реестрах, на которые приходится 41% всех транзакций, за ними следуют кредитные карты (35%), цифровые кошельки (11%) и наличные (7%).