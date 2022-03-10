Пекин, 10 марта, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его «независимости», заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

«Мы неуклонно придерживаемся курса на мирное воссоединение на основе принципа «одна страна — две системы». Мы приложим максимальные усилия для мирного воссоединения обоих берегов Тайваньского пролива, но мы никогда не потерпим действия сепаратистских сил, стремящихся к «независимости» Тайваня, пытающихся расколоть родину», — заявил он.

Представитель минобороны КНР добавил, что чем больше США и Япония будут «гнать волну по тайваньскому вопросу», тем более жесткие действия предпримет Пекин для защиты национального суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пекин объявил о решении ввести контрмеры в отношении США в ответ на продажу Тайваню вооружений. Китайские санкции распространяются на американские военно-промышленные корпорации Raytheon Technologies и Lockheed Martin.

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