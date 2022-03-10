Минобороны КНР: Пекин никогда не потерпит «независимости» Тайваня
Пекин, 10 марта, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его «независимости», заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
Представитель минобороны КНР добавил, что чем больше США и Япония будут «гнать волну по тайваньскому вопросу», тем более жесткие действия предпримет Пекин для защиты национального суверенитета и территориальной целостности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пекин объявил о решении ввести контрмеры в отношении США в ответ на продажу Тайваню вооружений. Китайские санкции распространяются на американские военно-промышленные корпорации Raytheon Technologies и Lockheed Martin.
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