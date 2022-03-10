Долги жителей Южной Кореи по кредитам сократились на $81,3 млн
Сеул, 10 марта, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Южной Корее продолжают фиксировать сокращение остатка непогашенных кредитов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.
Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец февраля задолженность домохозяйств составила 1 квдрлн 60 трлн вон (~$865,4 млрд), что на 100 млрд вон (~$81,3 млн) меньше, чем в январе текущего года.
Известно, что остаток непогашенных кредитов продолжает сокращаться третий месяц подряд.
Остаток по ипотечному кредитованию населения увеличился на 1,8 трлн вон (~$1,4 млрд), однако остаток по прочим кредитам, напротив, сократился на 1,9 трлн вон (~$1,5 млрд).
Специалисты ЦБ отмечают, что на сокращение объёмов кредитования повлияло повышение ключевой ставки и ужесточение правил кредитования.