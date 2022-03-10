Сеул, 10 марта, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Южной Корее продолжают фиксировать сокращение остатка непогашенных кредитов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

401(K) 2012 Кредит

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец февраля задолженность домохозяйств составила 1 квдрлн 60 трлн вон (~$865,4 млрд), что на 100 млрд вон (~$81,3 млн) меньше, чем в январе текущего года.

Известно, что остаток непогашенных кредитов продолжает сокращаться третий месяц подряд.

Остаток по ипотечному кредитованию населения увеличился на 1,8 трлн вон (~$1,4 млрд), однако остаток по прочим кредитам, напротив, сократился на 1,9 трлн вон (~$1,5 млрд).

Специалисты ЦБ отмечают, что на сокращение объёмов кредитования повлияло повышение ключевой ставки и ужесточение правил кредитования.