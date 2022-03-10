Владивосток, , 10:02 — REGNUM Во Владивостоке 10 марте несколько десятков автомобилистов приняли участие в автопробеге в поддержку специальной операции, проводимой на Украине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Автопробег во Владивостоке Пресс-служба мэрии Владивостока

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Организовали автопробег Владивостокский совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов под руководством его председателя Владимира Макарова. Присоединиться мог любой желающий.

«Это поддержка Вооруженных Сил нашей страны, поддержка наших ребят, которые сейчас проводят спецоперацию по освобождению территорий от нацистов. В поддержку решений страны и наших ребят мы и организовали этот автопробег»,— сказал один из участников акции.

Перед стартом автомобилисты почтили память погибших и возложили цветы к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 12 марта пройдёт ежегодный флэшмоб по угону льдины на сапах. В этом году организаторы-SUP-бордисты посвящают угон поддержке России против санкций и русофобии.