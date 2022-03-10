Анкара, 10 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В связи с неблагоприятными условиями погоды пролив Босфор в Турции закрыт для двустороннего движения судов. Об этом 10 марта сообщает телеканал NTV.

NASA Босфор. В верхней части снимка — Чёрное море, в нижней — Мраморное

Кроме того, отмечается, что также закрыт для движения судов Стамбульский пролив. При этом не приводятся какие-либо другие подробности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньше мере 205 рейсов, включая 71 международный, которые были запланированы на 10 марта, были отменены турецкой авиакомпанией Turkish Airlines в связи с ухудшением погодных условий в городе Стамбул.