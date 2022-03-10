Якутск, 10 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Сотрудников подразделений, ответственных за тушение возгораний в лесах Якутии, готовят к пожароопасному сезону. Людей обучают бороться с возгораниями и защищать населённые пункты от огня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

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«Проводимые учения — это важный этап в подготовке специалистов всех ответственных структур к оперативному реагированию и взаимодействию при возникновении природных пожаров и защите населённых пунктов. Важно, чтобы главы городских округов и муниципальных районов в комплексе повторили все вопросы предупреждения и тушения природных пожаров», — подчеркнул первый вице-премьер правительства Якутии Дмитрий Садовников на заседании комиссии по ЧС.

В учениях уже приняли участие более 300 человек, и они продолжаются. В рамках подготовки к сезону паводков и горящих лесов в Якутии также создадут группы реагирования численностью по 285 человек каждая. Службу спасения республики усилят 41 новым сотрудником. В районах создан запас товаров и медикаментов, а также финансовый резерв, который может потребоваться для борьбы со стихийными бедствиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии создали перечень поселений, которым могут угрожать лесные пожары. В этот список внесли все населённые пункты, окружённые лесами, всего их насчитали 475.