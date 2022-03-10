Сыктывкар, 10 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Коми начали наращивать объемы торговых запасов, в том числе с помощью продукции местных товаропроизводителей, сообщает республиканское правительство.

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«Нужно понимать, что рынок будет жить по своим законам. Никто не будет ждать отмены санкций. Все будут искать обходные пути поставок товаров, и рынок восстановится. Для нас эта ситуация даёт возможность отказаться от ненужного импорта и заместить его качественной отечественной продукцией», — отметил глава республики Владимир Уйба.

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