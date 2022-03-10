Мадрид, 10 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Российским и белорусским каратистам запрещено участвовать в международных турнирах под эгидой Всемирной федерации карате (WKF). Об этом 10 марта сообщает пресс-служба организации.

Карате

Отмечается, что решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее Россию лишили права на проведение чемпионата Европы по карате 2023 года. Турнир должен был пройти в Москве.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Освобождение Украины от фашистов не понравилось Западу, поэтому международные спортивные федерации по рекомендациям МОК отстранили российских спортсменов от соревнований.