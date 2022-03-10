Париж, 10 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Армения может рассчитывать на поддержку Франции. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

«Уже более 30 лет Армения знает, что может рассчитывать на неизменную поддержку Франции», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

В целях укрепления сотрудничества между Францией и Арменией Эммануэль Макрон объявил о создании фонда для контроля и продвижения проектов, посвященных Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции приветствовал «скорость» принятия решений и «историческое единство», проявленное ЕС, во время встречи президента с премьер-министром Нидерландов.