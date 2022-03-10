Канберра, 10 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. По оценкам лидера оппозиции Энтони Альбаниза, который выступил 10 марта с предвыборной речью в преддверии весенних парламентских выборов, в настоящее время Австралия сильно зависит от мировых поставок товаров и услуг. Данное положение вещей, по его мнению, показало свою неустойчивость на фоне пандемии и нарушений в глобальных цепочках поставках, передает телеканал Nine News.

Ted86 Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

Альбанезе сказал, что в случае прихода к власти правительство лейбористов будет уделять больше внимания товарам и услугам, производимым в Австралии.

«Наращивание нашей способности производить товары здесь делает нас менее уязвимыми перед экономическим принуждением и глобальными потрясениями … Если мы добьемся того, что мы будем производить больше того, что нам стратегически нужно, тем меньше мы будем становиться заложниками глобальных цепочек поставок», — объяснил политик.

Другим пунктом своей экономической программы Альбаниз выбрал диверсификацию рынков для сбыта товаров и услуг, отправляемых на экспорт.