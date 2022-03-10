Кабул, 10 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Местные власти в афганской провинции Каписа сообщили, что Danish Refugee Council (DRC) предоставил денежную помощь в размере 10 752 000 афгани 384 нуждающимся семьям.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Каримулла Васик, пресс-секретарь губернатора Каписы, сообщил газете «8 Собх», что 28 000 афгани наличными и медицинский пакет были розданы нуждающимся семьям.

По его словам, помощь получили жители уезда Кохбанд.

Между тем ряд жителей Каписы раскритиковали дисбаланс в распределении помощи, заявив, что иностранная помощь распределялась между лицами, близкими к местным властям. Однако местные чиновники опровергли эти обвинения.

По словам чиновников провинции, жители уездов Тагаб, Ниджраб, Аласай и Кохистан Хеза Авай также получили денежную помощь DRC несколько дней назад.

После недавних событий бедность и безработица в стране беспрецедентно возросли.