Пекин, , 09:18 — REGNUM Китайские компании Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Смартфоны DariuszSankowski

По информации СМИ, поставки смартфонов сократились минимум в два раза. Бренды из Китая на российском рынке занимают около 60%.

Уточняется, что пока в компаниях не комментируют ситуацию. Однако возможной причиной снижения деловой активности может быть обвал курса рубля, полагают в FT.

Как сообщало ИА REGNUM, японская компания Hitachi временно приостановит деятельность в России.