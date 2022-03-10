Москва, , 09:18 — REGNUM Ученые Национального исследовательского Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с зарубежными коллегами разработали антибактериальный материал на основе наноуглерода, способный преодолевать «самозащиту» патогенов. Соответствующая статья опубликована в научном журнале Materials Science and Engineering: C.

Бактерии qimono

Отмечается, что препарат отличается от аналогов высокой эффективностью, низкой токсичностью для организма и невысокой стоимостью.

Как говорится в статье, один из главных вызовов в области биомедицины сегодня — быстрое развитие у бактерий устойчивости как к существующим, так и к новым антибиотикам. Важным фактором снижения эффективности этих препаратов, по словам ученых, является образование биопленок (плотных скоплений микроорганизмов с прочной мембраной).

Перспективный способ разрушения и подавления биопленок состоит в применении антибактериальных агентов на основе наноматериалов, однако существующие препараты такого рода отличаются довольно высокой стоимостью и токсичностью для организма.

Ученые разработали новый антибактериальный материал на основе углеродных квантовых точек, одного из типов слоистых графитных наноструктур. Выраженное противомикробное действие материалу придают добавки солей диазония.

«Варьирование структуры диазониевых групп, «прививаемых» на поверхность углеродных точек, позволило разработать наиболее активный антибактериальный материал», — отметила младший научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Елизавета Свиридова.

Она уточнила, что данный материал показал высокую эффективность не только по отношению к одиночным бактериям кишечной палочки и золотистого стафилококка, но и к их биопленкам.

Механизм подавления биопленок основан на разрушающем действии положительно заряженной гидрофобной поверхности нового материала на мембраны бактерий, говорится в статье.