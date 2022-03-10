Канберра, 10 марта, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Выступая перед военными на военной базе в Квинсленде, 10 марта премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что Силы обороны страны претерпят крупнейшее увеличение численности личного состава за последние 40 лет. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Pmc. gov. au Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

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Численность личного состава австралийских вооруженных сил будет увеличена с 60 тысяч солдат, моряков, летчиков до примерно 80 тысяч человек.

Привлечение новых женщин и мужчин на службу, которое обойдется в $38 млрд, станет крупнейшим изменением со времен войны во Вьетнаме и произойдет на фоне роста напряженности в отношениях «свободного мира» с Китаем и Россией.

«Мы не перекладываем задачу по обороне нашей страны на других. Мы смело берем ее на себя», — заявил Моррисон.