Москва, 10 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Москве в настоящее время реализуется масштабная программа развития транспортной инфраструктуры. Сформировать единый транспортный каркас столицы, включающего в себя метро, железные дороги и хордовые магистрали, планируется до 2024 года, сообщается на сайте мэра Москвы.

Mos.ru Северо-Восточная хорда. Москва

В 2022 году планируют закончить строительство Большой кольцевой линии (БКЛ), а также завершить реконструкцию и строительство 10 станций Московских центральных диаметров (МЦД).

До 2025 года в Москве построят более 270 км дорог, в том числе хорды, мосты, эстакады. Также развивается улично-дорожная сеть в Новой Москве. До конца 2024 года в ТиНАО построят 185 км дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2022—2024 годах планируется построить около 60 км линий метрополитена.

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