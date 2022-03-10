В Ростовской области полностью отменили QR-коды
Ростов-на-Дону, 10 марта, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Ростовской области с 10 марта отменена система QR-кодов в общественных местах. Решение принято в связи с улучшением эпидемической ситуации.
Дарья Драй ИА REGNUM
Проверка QR-кодов
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Согласно решению донского губернатора и вступившим в силу изменениям, внесённым в постановление правительства Ростовской области №272, с 10 марта жителям Дона теперьне нужно предъявлять медицинские документы при посещении торговых центров, театров, больниц и других организаций и учреждений. Наряду с этим отменена социальная дистанция.
Также отменён ряд действовавших ранее коронавирусных ограничений.