Ростов-на-Дону, 10 марта, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Ростовской области с 10 марта отменена система QR-кодов в общественных местах. Решение принято в связи с улучшением эпидемической ситуации.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

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Согласно решению донского губернатора и вступившим в силу изменениям, внесённым в постановление правительства Ростовской области №272, с 10 марта жителям Дона теперьне нужно предъявлять медицинские документы при посещении торговых центров, театров, больниц и других организаций и учреждений. Наряду с этим отменена социальная дистанция.

Также отменён ряд действовавших ранее коронавирусных ограничений.