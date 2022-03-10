Ашхабад, , 09:11 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов разрешил госконцерну «Туркменнефть» (Türkmennebit) и российской компании «Татнефть» заключить дополнительное соглашение о выполнении российскими нефтяниками услуг на месторождении Готурдепе. Об этом 10 марта сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов Kremlin.ru

из постановления президента Туркмении «Заключить в установленном порядке дополнительное соглашение о выполнении услуг на не менее 550 нефтяных скважинах на нефтегазовом месторождении Готурдепе».

Отмечается, что целью допсоглашения является успешное решение задач, поставленных перед нефтегазовым комплексом Туркмении, в том числе «повышение продуктивности нефтяных скважин за счёт внедрения в производство современных технологий и специального оборудования».

Как сообщало ИА REGNUM, в США прошло голосование в палате представителей Конгресса по законопроекту о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России.

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