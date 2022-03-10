Президент Туркмении одобрил заключение допсоглашения с «Татнефтью»
Ашхабад, 10 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов разрешил госконцерну «Туркменнефть» (Türkmennebit) и российской компании «Татнефть» заключить дополнительное соглашение о выполнении российскими нефтяниками услуг на месторождении Готурдепе. Об этом 10 марта сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.
Отмечается, что целью допсоглашения является успешное решение задач, поставленных перед нефтегазовым комплексом Туркмении, в том числе «повышение продуктивности нефтяных скважин за счёт внедрения в производство современных технологий и специального оборудования».
Как сообщало ИА REGNUM, в США прошло голосование в палате представителей Конгресса по законопроекту о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России.
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