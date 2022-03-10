Канберра, 10 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. 10 марта лидер Лейбористкой партии Австралии Энтони Альбаниз, выступая с предвыборной речью в Институте Лоуи, подверг жесткой критике председателя КНР Си Цзиньпина, обвинив его в жестком стиле руководства страной и создании нечестивых союзов с другими автократами. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Orderinchaos Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

В частности, лидер оппозиции сослался на «безграничную» дружбу Китая с Россией, которая еще более укрепилась до объявленной президентом Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине.

«Как у себя дома, так и на международной арене лидер Китая Си Цзиньпин продемонстрировал более жесткий авторитаризм и более резкий национализм … За последнее время проявление этого можно было видеть на примере захвата Гонконга, подавлении прав человека в Китае и милитаризации Южно-Китайского моря», — сказал Альбаниз.

Говоря о вызовах в сфере безопасности для самой Австралии, лидер оппозиции высказал свою полную поддержку заключенному в прошлому году AUKUS.