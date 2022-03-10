Донецк, , 09:08 — REGNUM Киевские боевики обстреляли населенный пункт Васильевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 10 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что обстрел ВСУ Васильевки был зафиксирован в 08:20 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град».

Как передавало ИА REGNUM, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле киевскими боевиками утром 10 марта поселка шахты «Трудовская» в Донецке пострадала женщина 1955 года рождения, которая была извлечена из-под завалов.