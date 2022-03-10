Ташкент, 10 марта 2022, 09:07 — REGNUM Через аэропорт города Катовице (Польша) 9 марта возвращены 245 граждан Узбекистана, среди которых 35 женщин, 20 детей и 3 младенца.
Об этом сообщает официальный представитель МИД Узбекистана.
«В период с 28 февраля по 10 марта текущего года состоялось 23 авиарейса. Вывезены из зоны боевых действий 5 282 соотечественников», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что 94 гражданина Узбекистана, находившихся на территории Республики Молдова, пересекли молдово-румынскую границу в сопровождении дипломатов Узбекистана.
«Планируется их в Узбекистан эвакуация из аэропорта Бухареста спецрейсом», говорится в сообщении.