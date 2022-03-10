Токио, 10 марта 2022, 09:06 — REGNUM Принятый в России закон о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах противоречит позиции Японии касательно этих территорий, заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта Госдума России во втором и в третьем чтении приняла закон о налоговых льготах для организаций, зарегистрированных на территории Курильских островов.
Так, новым организациям, зарегистрированным на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городского округа (территория Курильских островов) после 1 января 2022 года при соблюдении определенных условий предоставляются налоговые льготы.