Орск, Оренбургская область, 10 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области выявлены нарушения прав пассажиров в аэропорту. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

PublicDomainPictures Знак Инвалид

В рамках проверки доступности среды для инвалидов установлено, что для посадки в самолет и высадки из него маломобильных пассажиров аэропорт использует ступенькоход. Во время дождя и снега, на скользких и влажных поверхностях его запрещено использовать. Специальное подъемное устройство (амбулаторный лифт) отсутствует.

В адрес гендиректора АО «Аэропорт Оренбург» внесено представление с требованием устранить недостатки. Документ находится на рассмотрении.