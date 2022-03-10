Омск, 10 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков в интервью «12 каналу» рассказал о причинах спецоперации России на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Леонидович Бурков

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По его словам, чтобы принимать подобные решения (о спецоперации — прим. ИА REGNUM), нужно владеть полной информацией: «У нас такой информацией владеет президент, который и принял такое решение».

Бурков подчеркнул, что Украина готовилась нанести удар первой: «Сегодня уже есть подтверждённые факты, что они планировали напасть на Донбасс в марте».

Омский губернатор добавил: Россия оказалась в таких условиях, что по-другому поступить было нельзя, другого выхода не было.

«И сегодня мы должны все поддержать нашу российскую армию, поддержать президента и закончить эту спецоперацию в интересах мира. Мира на Украине и у нас в стране», — подытожил Александр Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине. Российский лидер в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение встать на защиту мира и предотвратить реальные угрозы масштабной эскалации.