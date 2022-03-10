Кызыл, 10 марта, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле двое 15-летних подростков предстанут перед судом за совершение грабежа. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, вечером 7 февраля 2022 года несовершеннолетние обвиняемые находились в подъезде одного из домов в пьяном виде. Встретив на лестничной площадке школьника они потребовали у него денег.

«После этого один из обвиняемых, обыскав карманы потерпевшего, забрал его сотовый телефон, стоимостью 8600 рублей, после этого оба обвиняемых, применяя насилие, нанесли удары по лицу потерпевшего и скрылись с места происшествия», — отметили в управлении.

В результате мальчик получил телесные повреждения, а его мать — имущественный ущерб. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до семи лет.