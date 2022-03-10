Уфа, 10 марта, 2022, 09:05 — ИА Регнум. 45 новых троллейбусов намерен выпустить Уфимский трамвайно-троллейбусный завод осенью текущего года. Об этом 10 марта сообщил исполняющий обязанности главы администрации Уфы Ратмир Мавлиев на своей странице в социальной сети.

Admnvrsk.ru Троллейбусы

Мавлиев сообщил, что на базе Управления электротранспорта прошло выездное совещание совместно с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом.

«Это один из трёх таких заводов в нашей стране. Сегодня, в сложившихся условиях, очень важно поддерживать наши промышленные предприятия», — подчеркнул Мавлиев, отметив, что в сентябре текущего года в рамках офсетного контракта завод намерен выпустить 45 новых троллейбусов. При этом большая их часть будет курсировать по улицам Уфы.

Он также сообщил, что этот вид транспорта является экологичным, вместительным и практичным.⠀Мавлиев подчеркнул, что завод намерен увеличивать число площадок производства. На совещании были рассмотрены вопросы поддержки этого предприятия.