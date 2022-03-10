Кабул, , 09:01 — REGNUM Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщает, что каждый второй ребёнок в возрасте до пяти лет в Афганистане серьёзно недоедает. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Дети Афганистана

По данным агентства, потребности уязвимых детей в Афганистане резко возросли.

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ЮНИСЕФ заявляет, что работает над обеспечением питания и доступа к медицинским услугам для детей в Афганистане.

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Стоит отметить, что после последних событий в стране от экономических проблем и голода больше всего страдают дети.