Донецк, , 09:01 — REGNUM При обстреле киевскими боевиками утром 10 марта поселка шахты «Трудовская» в Донецке пострадала женщина 1955 года рождения, которая была извлечена из-под завалов. Об этом 10 марта сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«В результате утреннего обстрела пос. шахты «Трудовская» из-под завалов разрушенного от украинского снаряда жилого дома по ул. Безлесной, 38 извлекли женщину 1955 г.р.», — написал он в своем сообщении.

Также Кулемзин уточнил, что в настоящее время с получившей ранения женщиной работают медики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что обвинения России в адрес Соединенных Штатов о разработке биологического оружия на Украине — это «дезинформация».