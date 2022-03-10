Ростов-на-Дону, 10 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Шведский тренер Пер Юханссон покинул гандбольный клуб «Ростов-Дон». Контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе команды.

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«Все только начиналось, но наши пути разошлись из-за причин, на которые мы не в силах повлиять. Очень горько покидать команду именно таким образом. <…> У меня было желание и намерение вернуться, как только обстановка стабилизируется, но я также понимаю, что клуб хочет двигаться дальше. Желаю клубу удачи и надеюсь, что команда еще много раз узнает сладкий вкус побед», — отметил наставник.

Шведский специалист возглавил тренерский штаб донской команды летом 2020 года. Ранее Юханссон заявил, что готов тренировать «Ростов-Дон» в дистанционном режиме.