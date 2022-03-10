Оренбург, , 08:57 — REGNUM В Оренбурге с 10 марта в общественном транспорте начал действовать пересадочный тариф. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Новый тариф Пресс-служба администрации Оренбурга

Как считают чиновники, новый тариф позволит горожанам сэкономить деньги на проезд. Новое правило применяется к владельцам транспортных карт «ЕТК-онлайн» и Универсальной карты оренбуржца.

В систему лояльности включены 10 маршрутов. В муниципальном управлении транспорта подчеркнули, что пассажиры смогу передвигаться по Оренбургу, не переплачивая за проезд, и экономить при этом до 50% денежных средств за двойную поездку